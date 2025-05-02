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لبنان

قائد الجيش استقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:25
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 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، يرافقها وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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