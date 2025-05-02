Advertisement

لبنان

وزيرة البيئة زارت جمعية الصناعيين.. اتفاق على التعاون

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1354913-638818037996399893.png
Doc-P-1354913-638818037996399893.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زارت وزيرة البيئة تمارا الزين جمعية الصناعيين، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة. وقد جرى خلال اللقاء بحث الشق البيئي المتعلق بالقطاع الصناعي والتعاون المشترك للإلتزام بالمقتضايات البيئية لا سيما بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
Advertisement

كما عرض الصناعيون مطالبهم التي من شأنها أن تسهم في تطوير المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة، وتم الاتفاق على متابعة التنسيق بين الوزارة والجمعية والاعداد لمؤتمر صناعي بيئي يعقد قريبا يهدف الى وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون البيئي الصناعي.

استهل رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني اللقاء بالترحيب بوزيرة البيئة تمارا الزين، مشددا على "أهمية التعاون والتوصل إلى برامج مشتركة يضمن بيئة صناعية سليمة".

وأشار الزعني إلى "أن الجمعية مهتمة جدا بالموضوع البيئي وهي شاركت بفعالية في الإعداد وتنفيذ برامج بيئية تتعلق بنهر الليطاني وتهدف الى تأهيل المصانع للإلتزام بمعايير محددة".

وأكد "أن طموح الجمعية اليوم إعداد برنامج بيئي شامل بمعايير صارمة، وهذا الموضوع يتطلب تعاوناً وثيقاً مع وزارة البيئية برامج تمويل لمساعدة الصناعيين على تلبية هذه المتطلبات".

كما تناول الزعني مسألة المياه المبتذلة في المصانع، لافتا إلى "أن غالبية المصانع، خاصة الكبرى منها، تعتمد أنظمة معالجة، إلا أن تعميم هذا الموضوع على مختلف المصانع يتطلب جهودا واستثمارات كبيرة، وهو ما يستدعي دورا فاعلا من الدولة في هذا الإطار.

من جهتها، شكرت الوزيرة الزين جمعية الصناعيين على الاستضافة، وأكدت انها "تسعى خلال فترة توليها مهامها في الوزارة على المواءمة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة". وأعربت عن أسفها "لغياب البرامج الحكومية التي تدعم المصانع الراغبة في الالتزام بالمعايير البيئية"، مشيرة إلى "أن لبنان اليوم يدفع ثمن التلوث البيئي المتراكم على مدى سنوات".

 وكشفت الزين "أن الوزارة كانت قد سعت في وقت سابق إلى إنشاء "الصندوق الوطني للبيئة"، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع البيئية – سواء كانت صناعية أو غير صناعية – بهدف دعم الانتقال الأخضر للصناعات، إلا أن المشروع لم يُقر بعد. وأكدت أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تفعيله، معربة عن أملها في أن يساهم هذا الصندوق في تمويل المبادرات البيئية اللازمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملفات بيئية وصناعية متداخلة، وقد تم الاتفاق على الاعداد لعقد مؤتمر صناعي–بيئي برعاية وزارتي البيئة والصناعة بالشراكة مع جمعية الصناعيين يهدف الى اعداد سياسة صناعية بيئية متكاملة تشمل مختلف جوانب الإستجابة للمتطلبات البيئية.
مواضيع ذات صلة
وزير العمل بحث مع جمعية الصناعيين في قضايا إجتماعية أساسية
lebanon 24
02/05/2025 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال بحث مع جمعية الصناعيين دعم الانتاج الوطني واستقبل إدارة "الريجي"
lebanon 24
02/05/2025 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
lebanon 24
02/05/2025 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب من وزيرة البيئة إلى وزير الداخلية: لقمع ممارسات الصيد الممنوع حالياً
lebanon 24
02/05/2025 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2025-05-02
13:38 | 2025-05-02
13:26 | 2025-05-02
13:00 | 2025-05-02
12:46 | 2025-05-02
12:23 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24