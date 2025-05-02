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لبنان

بعد إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء... هكذا علّق عدوان

Lebanon 24
02-05-2025 | 11:08
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كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصة "إكس":
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"نثمن إقرار مجلس الوزراء في جلسة اليوم مشروع قانون استقلالية القضاء".

تابع عدوان: "كما نؤكد على أهمية الاقتراح الذي كانت عملت عليه لجنة الإدارة والعدل وأرسلته للهيئة العامة، مجددين استعدادنا للعمل على دراسته فور تسلمه من الحكومة، فالقضاء المستقل هو الحجر الأساس لأي إصلاح".
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