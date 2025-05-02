بعد إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء... هكذا علّق عدوان

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"نثمن إقرار في جلسة اليوم مشروع قانون استقلالية ".تابع عدوان: "كما نؤكد على أهمية الاقتراح الذي كانت عملت عليه والعدل وأرسلته للهيئة العامة، مجددين استعدادنا للعمل على دراسته فور تسلمه من الحكومة، فالقضاء المستقل هو الحجر الأساس لأي إصلاح".