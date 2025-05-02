تحذير من قوى الأمن.. موقع مشبوه لا تدخلوه

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:



ضمن إطار متابعة التّطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وعملًا بإشارة العامّة التّمييزيّة القاضية بالتّحذير من موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات ومعلومات شخصيّة لمواطنين لبنانيين، وهو التّالي:

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https://www.primeguard-security.com



لذلك، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين من مغبّة الدّخول إلى الموقع المذكور تفادياً لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصية وسرقتها. ضمن إطار متابعة التّطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وعملًا بإشارة العامّة التّمييزيّة القاضية بالتّحذير من موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات ومعلومات شخصيّة لمواطنين لبنانيين، وهو التّالي:https://www.primeguard-security.comلذلك، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين من مغبّة الدّخول إلى الموقع المذكور تفادياً لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصية وسرقتها.

كما وتطلّب مِمَّن تعرّض لعملية قرصنة من هذا الموقع الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 293293-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.



كذلك، تُهيب بهم التّنبّه والحذر، وعدم الدّخول إلى أي موقع أو رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليّات اختراق لحساباتهم وبياناتهم.