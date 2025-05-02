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لبنان

جنبلاط التقى الشرع.. ومحادثات بعيدة عن الإعلام

Lebanon 24
02-05-2025 | 11:29
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التقى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب وذلك في زيارة بعيدة عن الإعلام.
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وأوضحت وسائل إعلام سوريّة أنَّ جنبلاط أجرى محادثاتٍ مع الشرع وغادر قصر الشعب من دون الإدلاء بأيّ تصريح.
 
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