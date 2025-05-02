جنبلاط التقى الشرع.. ومحادثات بعيدة عن الإعلام

التقى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" ، اليوم الجمعة، الرئيس السوري في قصر الشعب وذلك في زيارة بعيدة عن الإعلام.

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وأوضحت وسائل إعلام سوريّة أنَّ أجرى محادثاتٍ مع وغادر قصر الشعب من دون الإدلاء بأيّ تصريح.