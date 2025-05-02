إعلان لائحة "شحيم بتستاهل": مصلحة شحيم فوق كل اعتبار

أعلنت لائحة " بتستاهل" أسماء أعضائها، في احتفال أقيم في صالة " " في بلدة شحيم.

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وتضم اللائحة: ، فيصل أكرم ، فوزي ، فاطمة ، نوال أحمد شحادة، جمال صعب، سمير ، أحمد ، جمال عبدالله، علي شكيب ، حسن يونس ، حسام شحادة ومحمد .





وفي سياق الحفل، ألقى المرشح محمد سعيد عويدات كلمة أكد فيها "فخره وانتماءه لبلدة شحيم، التي تضم شخصيات أدت وتؤدي دورا في نهضة ".

وقال: "إن لائحة شحيم بتستاهل، هي من نسيج واحد، هدفها خدمة أبناء البلدة ووضع مصلحة شحيم فوق كل اعتبار".