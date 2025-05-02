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لبنان

إعلان لائحة "شحيم بتستاهل": مصلحة شحيم فوق كل اعتبار

Lebanon 24
02-05-2025 | 11:34
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أعلنت لائحة "شحيم بتستاهل" أسماء أعضائها، في احتفال أقيم في صالة "فرساي" في بلدة شحيم.
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وتضم اللائحة: محمد سعيد عويدات، فيصل أكرم الخطيب، فوزي عبد العال الحجار، فاطمة محمد البابا، نوال أحمد شحادة، جمال نجيب صعب، سمير محمد الحجار، أحمد محمد عبدالله، جمال ابراهيم عبدالله، علي شكيب الحاج شحادة، حسن يونس فواز، حسام محمد الحاج شحادة ومحمد عمر حسن شرف الدين.


وفي سياق الحفل، ألقى المرشح محمد سعيد عويدات كلمة أكد فيها "فخره وانتماءه لبلدة شحيم، التي تضم شخصيات أدت وتؤدي دورا في نهضة لبنان".
 
وقال: "إن لائحة شحيم بتستاهل، هي من نسيج واحد، هدفها خدمة أبناء البلدة ووضع مصلحة شحيم فوق كل اعتبار".
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