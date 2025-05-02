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لبنان

سلام: لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
02-05-2025 | 12:15
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اعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن ما يهم الحكومة اللبنانية هو ارساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته.
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وأكد الرئيس سلام أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية
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