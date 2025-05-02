سلام: لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

اعتبر أن ما يهم هو ارساء الأمن والاستقرار في وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته.

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وأكد الرئيس سلام أن يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات ، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي .