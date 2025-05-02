بمأتم رسمي وشعبي... عمشيت ودعت والد المدير العام للمراسم في رئاسة مجلس الوزراء

ودعت بلدة عمشيت في قضاء جبيل في مأتم رسمي وشعبي المرحوم فايز والد للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة لحود لحود، ورأس صلاة الجنازة لراحة نفسه في كنيسة سيدة عمشيت راعي أبرشية جبيل المطران عاونه النائب العام الأبرشي المونسنيور شربل انطون، أمين سر المطرانية الخوري جوزف زيادة، خادم الرعية الخوري شربل الخوري ولفيف من الكهنة والآباء.

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حضر التشييع النائب سيمون ابي ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ، عقيلة سحر بعاصيري ممثلة الرئيس نواف سلام، السفير البابوي باولو بورجيا، الرئيس ميشال سليمان وعقيلته وفاء، النائب البطريركي باتريك موراديان ممثلا بطريرك الأرمن الكاثوليك بيدروس الحادي والعشرين، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ، النائب السابق ناظم الخوري، مدراء عامون وفاعليات، رؤساء بلديات ومخاتير وعائلة الراحل والاقارب.





وتلا الخوري زيادة الرقيم البطريركي وجاء فيه: "أمس، أوّل يوم من شهر أيار، المخصص لتكريم أم الإله وأمنا مريم العذراء، وأبواب السماء مفتوحة لتقبل صلوات المؤمنين، طارت روح عزيزكم وعزيزنا المرحوم فايز إلى باريها، وفي زمن الفصح عبرت إلى بيت الآب في السماء الذي استحقه بإيمانه المسيحي، وإخلاصه في العمل، وأبوته المسؤولة، وحضوره الاجتماعي، وآلامه الأخيرة فإنا نودعه معكم بالأسى الشديد، ونرافقه بصلاة الرجاء".



واضاف: "المرحوم فايز ابن أسرة لحود الكريمة المعروفة بجذورها التاريخية والثقافية في بلدة عمشيت العزيزة حيث ولد وتربّى على القيم الروحية والأخلاقية، إلى جانب شقيقين وشقيقتين، شدته إليهم وإلى عائلاتهم أطيب علاقات المودة الأخوية، والده المرحوم لحود يزبك لحود، أمين السر العام للأمن العام اللبناني منذ بدايات ، الشاعر والأديب، والمهتم برئاسة لجنة وقف سيدة عمشيت، والدته المرحومة جورجيت نوري ابنة شقيق المثلث الرحمة المطران أثناسيوس اغناطيوس نوري ، تخرج المرحوم فايز بعلم المصارف، فعمل في هذا الحقل بثقافة ودراية، وتألب في وظائف ومناصب حتى وصل إلى عضوية ومرتبة مدير عام مساعد في أحد أكبر المصارف ".



وتابع: "ارتبط في سرّ الزواج المقدّس بشريكة حياة آتية من بيت كريم، هي السيدة نجاح يوسف غسطين، رفيقة دربه منذ البدايات، عاشا معا حياة سعيدة متعاونة، باركها الله بثمرة الإبنين والإبنتين فوفرا لهم أحسن تربية روحية وأخلاقية ووطنية وعلمية، فكانوا لوالديهم خير افتخار، لا سيما وأنهم أسسوا عائلات رضيّة، كان فيها الأحفاد محطّ حبّهما وحنانهما ونخص بالذكر منهم عزيزنا لحود لحود المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء، وقبلا في رئاسة الجمهورية اللبنانية، المميّز باستقباله وطلعته وابتسامته ووجهه البشوش ، وقد أخلص المرحوم فايز العاطفة لبيت . وكان صاحب حضور مرموق في مجتمعه، وبخاصة في نادي عمشيت الذي تولى رئاسته مرتين، وشارك في معظم لجانه، وفي الإتحاد اللبناني لكرة الطائرة، كما وفي جمعيات تعنى بالشأن الاجتماعي والبيئي والعائلي. أما كنسيا فكان عضوًا لسنوات في لجنة وقف سيدة عمشيت، وأخذ عن المرحوم والده تقليد حمل المسيح المنزل عن الصليب يوم الجمعة العظيمة".



وختم: "لقد صنع المرحوم فايز الفرق في حياته. واستعد بآلامه الأخيرة، ومساعدة زوجته وحضور أولاده، لساعته الأخيرة، فأسلم وديعة حياته لباريها ، راجيًا أن ينال من رحمة الله ثواب الوكيل الأمين الحكيم" (لو ١٢ (٤٢) ، على هذا الأمل، اكراما لدفنته وإعراباً لكم عن عواطفنا الأبوية، نوفد إليكم سيادة أخينا المطران ميشال عون، راعي أبرشية جبيل المارونية السامي الاحترام، ليرأس باسمنا الصلاة لراحة نفسه، وينقل إليكم تعازينا الحارة تقبل الله روح فقيدكم الغالي وسكب على قلوبكم بلسم العزاء".

وفي ختام الصلاة تقبلت العائلة التعازي من الحاضرين ثم ووري الراحل الثرى في مدافن العائلة في كنيسة القديسة بربارة.

وكان صالون الكنيسة غص بالمعزين ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ، وزراء ونواب حاليون وسابقون، رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا ، مدراء عامون وفاعليات سياسية عسكرية وقضائية وروحية وفريق العمل في رئاسة الحكومة".