التفاصيل كاملة.. ماذا قال جنبلاط لأحمد الشرع؟

نقلت قناة " " عن مصدر رسمي سوري قوله إنّ الرئيس السوري ووزير الخارجية ، استقبلا الزعيم الدرزي في قصر الشعب بدمشق.

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وذكرت "الجزيرة" أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في وريف ، كاشفة أن جنبلاط أكد للشرع رفضه طلب الحماية الدولية، كما شدّد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

ودعا جنبلاط، وفق الجزيرة، إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين بأحداث جرمانا وصحنايا وتحديد المسؤولين عنها.