19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التفاصيل كاملة.. ماذا قال جنبلاط لأحمد الشرع؟
Lebanon 24
02-05-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت قناة "
الجزيرة
" عن مصدر رسمي سوري قوله إنّ الرئيس السوري
أحمد الشرع
ووزير الخارجية
أسعد الشيباني
، استقبلا الزعيم الدرزي
اللبناني وليد
جنبلاط
في قصر الشعب بدمشق.
Advertisement
وذكرت "الجزيرة" أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في
السويداء
وريف
دمشق
، كاشفة أن جنبلاط أكد للشرع رفضه طلب الحماية الدولية، كما شدّد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
ودعا جنبلاط، وفق الجزيرة، إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين بأحداث جرمانا وصحنايا وتحديد المسؤولين عنها.
مواضيع ذات صلة
من "الاشتراكي".. بيان يكشف تفاصيل لقاء جنبلاط والشرع
Lebanon 24
من "الاشتراكي".. بيان يكشف تفاصيل لقاء جنبلاط والشرع
03/05/2025 00:53:41
03/05/2025 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد للرئيس الشرع: موقفنا ثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها
Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد للرئيس الشرع: موقفنا ثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها
03/05/2025 00:53:41
03/05/2025 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ستاتزمان: الشرع قال إنه يحترم رغبة الشعب السوري وأن الحكومة الحالية جاءت في هذا السياق
Lebanon 24
ستاتزمان: الشرع قال إنه يحترم رغبة الشعب السوري وأن الحكومة الحالية جاءت في هذا السياق
03/05/2025 00:53:41
03/05/2025 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد بن زايد للشرع: لن ندخر جهداً في دعم سوريا
Lebanon 24
محمد بن زايد للشرع: لن ندخر جهداً في دعم سوريا
03/05/2025 00:53:41
03/05/2025 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:59 | 2025-05-02
02/05/2025 04:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصين مطلوبين
Lebanon 24
في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصين مطلوبين
16:55 | 2025-05-02
02/05/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: لبنان ليس بلدَ لجوء
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: لبنان ليس بلدَ لجوء
16:25 | 2025-05-02
02/05/2025 04:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير الداخلية... هذا ما تضمنه
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير الداخلية... هذا ما تضمنه
16:13 | 2025-05-02
02/05/2025 04:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتلقى اتصالاً من مسعود البرزاني
Lebanon 24
جنبلاط يتلقى اتصالاً من مسعود البرزاني
15:56 | 2025-05-02
02/05/2025 03:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
06:27 | 2025-05-02
02/05/2025 06:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
08:34 | 2025-05-02
02/05/2025 08:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
09:32 | 2025-05-02
02/05/2025 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
14:10 | 2025-05-02
02/05/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
02/05/2025 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-05-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2025-05-02
في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصين مطلوبين
16:25 | 2025-05-02
وزيرة الشؤون الإجتماعية: لبنان ليس بلدَ لجوء
16:13 | 2025-05-02
تعميم جديد من وزير الداخلية... هذا ما تضمنه
15:56 | 2025-05-02
جنبلاط يتلقى اتصالاً من مسعود البرزاني
15:45 | 2025-05-02
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. كم بلغ عدد المرشحين والمرشحات؟
فيديو
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
03/05/2025 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24