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لبنان

التفاصيل كاملة.. ماذا قال جنبلاط لأحمد الشرع؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:26
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نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر رسمي سوري قوله إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبلا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في قصر الشعب بدمشق.
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وذكرت "الجزيرة" أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في السويداء وريف دمشق، كاشفة أن جنبلاط أكد للشرع رفضه طلب الحماية الدولية، كما شدّد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
 
ودعا جنبلاط، وفق الجزيرة، إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين بأحداث جرمانا وصحنايا وتحديد المسؤولين عنها.
 
 
 
 
 
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