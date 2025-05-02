في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون

فوجئ مواطنون بإقفال بعض المصارف لحساباتهم بالليرة ، ما أثار تساؤلات عن السبب.

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مصدر مصرفي قال لـ" " إن حسابات الليرة لم تعد مستخدمة من قبل المواطنين الذين يستخدمون حسابات الدولار، الأمر الذي يدفع المصارف لإقفال الحسابات كونه لا استفادة منها.

وأوضحت المصادر أن إقفال الحسابات غير المستخدمة يخدم المواطنين بأمرٍ أساسي وهو أنه يتم وقف دفع الرسوم على الحساب.