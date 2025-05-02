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لبنان

في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 14:10
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فوجئ مواطنون بإقفال بعض المصارف لحساباتهم بالليرة اللبنانية، ما أثار تساؤلات عن السبب.
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مصدر مصرفي قال لـ"لبنان24" إن حسابات الليرة لم تعد مستخدمة من قبل المواطنين الذين يستخدمون حسابات الدولار، الأمر الذي يدفع المصارف لإقفال الحسابات كونه لا استفادة منها.
 
وأوضحت المصادر أن إقفال الحسابات غير المستخدمة يخدم المواطنين بأمرٍ أساسي وهو أنه يتم وقف دفع الرسوم على الحساب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص

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