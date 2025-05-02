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لبنان

كم بلغ عدد المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في قضاء النبطية؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 14:37
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سجلت اليوم دوائر سرايا النبطية الحكومية تقدم 23 مرشحا ومرشحة للانتخابات للمجالس البلدية في قضاء النبطية، فيما تقدم 25 مرشحا لمقعد مختار.
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