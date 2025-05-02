داخل منزل في صيدا.. هذا ما اكتشفته "قوى الأمن"

عُثر في حي زاروب عنتر بمدينة ، اليوم الجمعة، على جثة المواطن "عدنان.ح،" من مواليد عام 1955.

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وذكرت المعلومات أن الجثة أصابها التحلل ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة، وأضافت: "المتوفى كان يعيش بمفرده داخل منزله حيث وُجد فيه، وعند دخول القوى الأمنية إلى المكان، تبين أن الرجل فارق الحياة منذ 5 أيام نتيجة أزمة قلبية".