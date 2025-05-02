رسالة من التحالف الخماسيّ إلى الناخبين في جونية

Advertisement

وجاء في الرسالة: "أهلنا في جونية، يا أبناء غادير وصربا وساحل علما وحارة صخر، هو يوم استعادة نبض جونية".تابعتالرسالة: " يوم تقرّرون فيه مستقبل مدينتكم ومستقبلكم فيها. لذلك ندعوكم إلى أوسع مشاركة في الإنتخابات من دون تراخ أو تقاعص. لا يمكن النهوض بالمدينة من دون مشاركتكم، من دون إسماع أصواتكم ومن دون تغيير في العقليات والممارسات".أضافت: "الأحد ٤ أيار ستقولون كلمتكم. نعم لنهضة جونية. نعم للتغيير في الأسلوب والنهج والسرعة في الإنجاز.ليس الأحد ٤ أيار يوماً كغيره. هو امتحان لمدى رغبة كلّ شخص منكم بالإسهام في نهضة المدينة ونفض الإهمال والشلل عنها. هي فرصتكم لتعيدوا لجونيه دورها ومكانتها على الخريطة الإنمائيّة والسياحيّة والإنتاجيّة والثقافيّة والوطنيّة.ولكم منا عهد المتابعة والمشاركة بدعم البلدية على كلّ المستويات".ختمت: "يوم الأحد، يوم مقدّس في جونية، فلنجعله يوماً لتجديد إيماننا بأنفسنا أيضاً وبقدرتنا على تغيير واقع مدينتا وواقعنا. ونحن وإياكم على موعد مع فجر جديد في ٥ أيار.وتذكروا إنّ الأرقام مهمّة جدّاً والنتيجة لا تحسم إلا بعد فرز الأصوات. لذا فلتهدر أصواتكم في الصناديق".