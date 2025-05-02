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لبنان

من "الاشتراكي".. بيان يكشف تفاصيل لقاء جنبلاط والشرع

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:10
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أوضح الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان تفاصيل زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الى دمشق حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع.
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وجاء في البيان:"زار الرئيس وليد جنبلاط العاصمة السورية دمشق عصر اليوم، حيث اجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، في لقاء اتسم بالودية والحفاوة والصراحة. جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة".

وأضاف البيان: "أعرب جنبلاط عن ارتياحه للانفتاح العربي والدولي تجاه الدولة السورية الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يساهم في تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وينعكس إيجابياً على استقرار لبنان. وفي ما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الطرفان عن أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين".

وتابع، "كما ثمّن جنبلاط جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري، مشدداً على أهمية دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها".

من جانبه، أشاد الرئيس الشرع بالدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مؤكداً على دورهم الاساسي في بناء سوريا الجديدة".

وأردف، "في ختام اللقاء، توجه الرئيس جنبلاط بالشكر للرئيس الشرع على إلقاء القبض على المجرم إبراهيم الحويجي، المسؤول عن اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط وارتكاب جرائم أخرى. وقد استبقى الرئيس الشرع الرئيس جنبلاط إلى مائدة العشاء".
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