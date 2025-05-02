من "الاشتراكي".. بيان يكشف تفاصيل لقاء جنبلاط والشرع

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وجاء في البيان:"زار العاصمة دمشق عصر اليوم، حيث اجتمع بالرئيس السوري أحمد بحضور ، في لقاء اتسم بالودية والحفاوة والصراحة. جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة".وأضاف البيان: "أعرب عن ارتياحه للانفتاح العربي والدولي تجاه الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يساهم في تعزيز وحدة واستقرارها، وينعكس إيجابياً على استقرار . وفي ما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الطرفان عن أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين".وتابع، "كما ثمّن جنبلاط جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري، مشدداً على أهمية دور أبناء في وأجهزتها".من جانبه، أشاد الرئيس الشرع بالدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مؤكداً على دورهم الاساسي في بناء سوريا الجديدة".وأردف، "في ختام اللقاء، توجه الرئيس جنبلاط بالشكر للرئيس الشرع على إلقاء القبض على المجرم إبراهيم الحويجي، المسؤول عن اغتيال المعلم الشهيد وارتكاب جرائم أخرى. وقد استبقى الرئيس الشرع الرئيس جنبلاط إلى مائدة العشاء".