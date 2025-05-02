افرام نعى القصار: قامة وطنيّة رفعت مشعل الإقتصاد الحرّ

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نعى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ " الإنسان"، النائب ، اليوم الجمعة، الوزير السابق .

وكتب افرام عبر حسابه على منصة "اكس": "نفتقد برحيل رئيس الهيئات الإقتصاديّة السابق الوزير عدنان قصار قامة وطنيّة، رفعت الإقتصاد الحرّ ودعمت القطاع الخاص المنتج، وحافظت على مدى مسيرة طويلة على هويّة التآخي اللبنانيّة. العزاء لعائلته وللأسرة الاقتصاديّة، ولروحه الراحة الأبديّة. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه".