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لبنان

افرام نعى القصار: قامة وطنيّة رفعت مشعل الإقتصاد الحرّ

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:15
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نعى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان"، النائب نعمة افرام، اليوم الجمعة، الوزير السابق عدنان القصار.
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وكتب افرام عبر حسابه على منصة "اكس": "نفتقد برحيل رئيس الهيئات الإقتصاديّة السابق الوزير عدنان قصار قامة وطنيّة، رفعت مشعل الإقتصاد الحرّ ودعمت القطاع الخاص المنتج، وحافظت على مدى مسيرة طويلة على هويّة التآخي اللبنانيّة. العزاء لعائلته وللأسرة الاقتصاديّة، ولروحه الراحة الأبديّة. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه".

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