Advertisement

لبنان

بعد "تحذيرها" في لبنان.. هذا ما ستفعله "حماس"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-05-2025 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1355010-638818213289190692.jpg
Doc-P-1355010-638818213289190692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أنَّ حركة "حماس" ستصدر قريباً بياناً تردّ فيه على التحذير الذي أطلقه باتجاهها المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الجمعة.
Advertisement
 
وحذر المجلس الحركة من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك  السيادة اللبنانية.
 
مصادر الحركة قالت لـ"لبنان24" إنَّ البيان سيتضمن موقف الحركة الكامل بشأن ما تم إعلانه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيليّ: هذا ما تفعله تركيا في سوريا بشأن "حماس"
lebanon 24
03/05/2025 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "اغتيال".. هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
03/05/2025 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"New York Times" تكشف: هذا ما تفعله إسرائيل على الحدود مع لبنان وسوريا
lebanon 24
03/05/2025 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي ينشر صوراً لحيّ في الضاحية الجنوبية: هذا ما يُحاول "حزب الله" فعله
lebanon 24
03/05/2025 00:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-05-02
16:55 | 2025-05-02
16:25 | 2025-05-02
16:13 | 2025-05-02
15:56 | 2025-05-02
15:45 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24