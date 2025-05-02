بعد "تحذيرها" في لبنان.. هذا ما ستفعله "حماس"

علم " " أنَّ حركة " " ستصدر قريباً بياناً تردّ فيه على التحذير الذي أطلقه باتجاهها ، اليوم الجمعة.

Advertisement

وحذر المجلس الحركة من استخدام الأراضي للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

مصادر الحركة قالت لـ"لبنان24" إنَّ البيان سيتضمن موقف الحركة الكامل بشأن ما تم إعلانه.