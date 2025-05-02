حنكش دعا للمشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية

دعا النائب ، مساء اليوم الجمعة، للإقتراع والمشاركة الكثيفة في والاختيارية، وإختيار اللوائح والمرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة.

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وكتب ، عبر حسابه على منصة "أكس": "فلنجعل من قضاء صورة مصغرة عن الجديد الذي نعمل من أجل بنائه. أهلي وأصدقائي في ، عشية موعد الإنتخابات البلدية في ، وعشية بدء فترة الصمت الإنتخابي، أدعوكم لممارسة حقكم بالإقتراع والمشاركة الكثيفة في هذا الإستحقاق، وإختيار اللوائح والمرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة، ويؤمنون بأن هو المدخل الأساسي للإصلاح والتنمية، ويضعون البلديات في خدمة المواطن والبيئة، ويعملون على تحديث إداراتها عبر المكننة وتعزيز الشفافية فيها.



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