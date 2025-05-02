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لبنان

حنكش دعا للمشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:40
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دعا النائب الياس حنكش، مساء اليوم الجمعة، للإقتراع والمشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية، وإختيار اللوائح والمرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة.
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وكتب حنكش، عبر حسابه على منصة "أكس": "فلنجعل من قضاء المتن الشمالي صورة مصغرة عن لبنان الجديد الذي نعمل من أجل بنائه. أهلي وأصدقائي في قضاء المتن، عشية موعد الإنتخابات البلدية في جبل لبنان، وعشية بدء فترة الصمت الإنتخابي، أدعوكم لممارسة حقكم بالإقتراع والمشاركة الكثيفة في هذا الإستحقاق، وإختيار اللوائح والمرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة، ويؤمنون بأن العمل البلدي هو المدخل الأساسي للإصلاح والتنمية، ويضعون البلديات في خدمة المواطن والبيئة، ويعملون على تحديث إداراتها عبر المكننة وتعزيز الشفافية فيها.

صوتكم قادر على إحداث التغيير المنشود، والمساهمة في بناء متن أفضل، حديث ومتتطور يحاكي تطلعاتكم ويحتضن الطاقات والمبادرات".
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