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لبنان

الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. كم بلغ عدد المرشحين والمرشحات؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:45
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مع إقفال باب الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان والمقرّر إجراؤها بعد غد الأحد 4 أيار 2025، وصل عدد المرشحين والمرشّحات إلى 7,252 مرشحاً ومرشّحة في 333 مجلساً بلدياً، مقابل 6,797 مرشحاً ومرشحة في انتخابات العام 2016.
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وتوزّع المرشحات والمرشّحون على 325 مجلساً بلدياً بزيادة مقدارها 455 مرشحاً ومرشحة ونسبتها 4.6% (بعد احتساب الزيادة نتيجة زيادة عدد البلديات) .

وبالتالي يكون هناك 1.91 مرشحاً لكل مقعد هذا العام مقابل 1.83 مرشحاً لكل مقعد في العام 2016.

وقد شكّلت النساء نسبة 10.8% من الترشيح أي 783 امرإة مقابل نسبة 7.8% في العام 2016 أي 528 مرشحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاعداد قد تتراجع مع الانسحابات التي قد تحصل حتى مساء يوم السبت.
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