قاسم: سنواجه التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري

أكد لحزب الله الشيخ أن " سيعمل على مواجهة التحديات باستمرارية كمشروع تحريري، ورفض كل أشكال والتوطين والتطبيع".

Advertisement



وخلال حوار أجرته مجلة اقتدار في عددها الأول، شدد على "التعاون مع الشركاء من القوى والأحزاب والطوائف لنهضة البلد اقتصاديا، وإعمار ما دمرته ، وإعادة أموال المودعين، ومواجهة الفساد والمفسدين، وسيادة ".



وأكد قاسم أن "التطبيع بين والأنظمة العربية بالخصوص هدفه إلغاء القضية ، وأن سيكون مستهدفا لضرب مقاومته".