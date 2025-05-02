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لبنان

قاسم: سنواجه التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:32
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أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "حزب الله سيعمل على مواجهة التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري، ورفض كل أشكال الاحتلال والتوطين والتطبيع".
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وخلال حوار أجرته مجلة اقتدار في عددها الأول، شدد قاسم على "التعاون مع الشركاء من القوى والأحزاب والطوائف لنهضة البلد اقتصاديا، وإعمار ما دمرته إسرائيل، وإعادة أموال المودعين، ومواجهة الفساد والمفسدين، وسيادة دولة القانون".

وأكد قاسم أن "التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والأنظمة العربية بالخصوص هدفه إلغاء القضية الفلسطينية، وأن لبنان سيكون مستهدفا لضرب مقاومته".
 
 
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