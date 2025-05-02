Advertisement

لبنان

جنبلاط يتلقى اتصالاً من مسعود البرزاني

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1355018-638818234529310187.jpg
Doc-P-1355018-638818234529310187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط اتصالاً مساء اليوم، من رئيس إقليم كردستانالعراق الرئيس مسعود البرزاني تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
Advertisement
 

وشرح جنبلاط للرئيس البرزاني الأوضاع ونتائج زيارته إلى دمشق، وطمأنه إلى المسار الإيجابي للأمور، واعداً بزيارته في أقرب فرصة ممكنة.
مواضيع ذات صلة
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران
lebanon 24
03/05/2025 00:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء اليمنية: رئيس المجلس السياسي لأنصار الله مهدي المشاط يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني
lebanon 24
03/05/2025 00:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
واس: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني
lebanon 24
03/05/2025 00:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالاً من الرئيس الإيراني ويؤكد رفض العراق للتهديدات التي تتعرض لها إيران
lebanon 24
03/05/2025 00:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-05-02
16:55 | 2025-05-02
16:25 | 2025-05-02
16:13 | 2025-05-02
15:45 | 2025-05-02
15:40 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24