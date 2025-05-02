جنبلاط يتلقى اتصالاً من مسعود البرزاني

تلقى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" اتصالاً مساء اليوم، من رئيس – الرئيس تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

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وشرح للرئيس البرزاني الأوضاع ونتائج زيارته إلى ، وطمأنه إلى المسار الإيجابي للأمور، واعداً بزيارته في أقرب فرصة ممكنة.