وزيرة الشؤون الإجتماعية: لبنان ليس بلدَ لجوء

قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية إن الحالية أعادت الثقة بلبنان وذلك من خلال اصلاحات تم القيام بها خلال 70 يوماً أبرزها إقرار موازنة العام 2025.

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وفي حديث عبر قناة الـ" "، قالت السيد: " يجب أن تمول من موازنتها برامج كأمان فلا يمكننا الإعتماد دائمًا على الخارج لكن ذلك لا يحدث بين ليلة وضحاها بل يتطلب وقتًا".

وتابعت: "نحدث رزمة مساعدات صحية وتربوية ونعمل مع وزارتي الصحة والتربية لتقديم هذه المساعدات. عليه الإستعانة بمسعادات خارجية لفترة وسمعنا من أنه يقدم هذه القروض على مدى طويل جداً".

وفي الختام، أكدت السيد أنها "مع العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين"، مشددة على أن "لبنان ليس بلد لجوء".





