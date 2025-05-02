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لبنان

وزيرة الشؤون الإجتماعية: لبنان ليس بلدَ لجوء

Lebanon 24
02-05-2025 | 16:25
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قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد إن الحكومة اللبنانية الحالية أعادت الثقة بلبنان وذلك من خلال اصلاحات تم القيام بها خلال 70 يوماً أبرزها إقرار موازنة العام 2025.
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وفي حديث عبر قناة الـ"lbci"، قالت السيد: "لبنان دولة يجب أن تمول من موازنتها برامج كأمان فلا يمكننا الإعتماد دائمًا على الخارج لكن ذلك لا يحدث بين ليلة وضحاها بل يتطلب وقتًا".
 
وتابعت: "نحدث رزمة مساعدات صحية وتربوية ونعمل مع وزارتي الصحة والتربية لتقديم هذه المساعدات. لبنان عليه الإستعانة بمسعادات خارجية لفترة وسمعنا من البنك الدولي أنه يقدم هذه القروض على مدى طويل جداً".
 
وفي الختام، أكدت السيد أنها "مع العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين"، مشددة على أن "لبنان ليس بلد لجوء".



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