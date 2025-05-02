في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصين مطلوبين

أوقفت في كلاً من المدعو "ا.ا" والمدعو "م.ا"، وذلك بموجب مذكرات عدلية عدّة صادرة بحقّهما.

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وعلى الأثر، جرى اقتياد الشخصين المذكورين إلى التحقيق بإشراف الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.