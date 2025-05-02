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لبنان

في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصين مطلوبين

Lebanon 24
02-05-2025 | 16:55
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أوقفت مديرية مخابرات الجيش في طرابلس كلاً من المدعو "ا.ا" والمدعو "م.ا"، وذلك بموجب مذكرات عدلية عدّة صادرة بحقّهما.
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وعلى الأثر، جرى اقتياد الشخصين المذكورين إلى التحقيق بإشراف الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 
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