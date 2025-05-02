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لبنان

بلديات تنتخب للمرّة الأولى

Lebanon 24
02-05-2025 | 22:30
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كتبت" نداء الوطن": مع دخول محافظة جبل لبنان الصمت الانتخابي من منتصف ليل أمس (الجمعة) لغاية إقفال صناديق الاقتراع، ستهزّ رياح البلديات غداً الجبل الكبير، أو كما يُقال "المحافظة الأم" للدولة اللبنانية.
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بعد انتخابات 2016، استُحدثت 34 بلدية في لبنان تدار من قبل القائمقامين أو المحافظين إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، 7 منها في محافظة جبل لبنان، وهي: زندوقة (9 أعضاء)، بتبيات (9 أعضاء)، الدليبة (9 أعضاء) في قضاء بعبدا. عين الخروبة (9 أعضاء)، جورة البلّوط (9 أعضاء) في المتن. دير بابا (9 أعضاء)، والسعديات (9 أعضاء) في الشّوف.

أما البلديات التي كانت منحلّة في المحافظة المذكورة، فتوزّعت كما يلي:

بعبدا: بمريم، الخريبة، وادي شحرور السفلى، حمّانا، القصيبة، قرطاضة.

عاليه: سلفايا، دير قوبل، دفون، حومال، عرمون، بشامون، عين درافيل.

الشوف: غريفة، كفرنبرخ، بسابا، معاصر الشوف، الناعمة – حارة الناعمة، مزبود.

جبيل: حصارات، ترتج، مشان، الفيدار، العاقورة.

كسروان: بقعاتة عشقوت، ميروبا.

المتن: الفنار، ضبية – زوق الخراب – عوكر، الجديدة – البوشرية – السدّ.

التزكية تفرض حضورها
في انتخابات 2016، فازت 53 بلدية بالتزكية من أصل 326 في جبل لبنان. أما راهناً فسُجّل 64 حتى أمس الأوّل، من أصل 333، انطلاقاً من رغبة المجتمع المحلّي في تجنّب الانقسامات أو لتوفير الموارد المالية واللوجستية التي قد تستهلكها في الحملات الانتخابية، أو نتيجة تعاضد أهلي. كما أعلن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أنّ باب الانسحابات سيبقى مفتوحاً حتى مساء اليوم (السبت)، وذلك من أجل تخفيف الأعباء اللوجستية والتقنية من مراقبين ومراكز اقتراع.

وتوزّعت البلديات المزكّاة على النحو التالي:
6 بلديات في قضاء جبيل: إده، الفيدار، المزاريب وعرستا، المنصف، فتري، مزرعة السياد.

12 في قضاء كسروان: الحصين، الكفور، المعيصرة، بزمّار، بطحا، بقعاتة كنعان، جورة بدران، زعيترة، شننعير، عين الريحانة، عينطورة وغوسطا.

12 في المتن الشمالي: العيون، الغابة والمسقى، المطيلب، بسكنتا، جورة البلوط (بلدية مستحدثة)، ساقية المسك - بحرصاف، سنّ الفيل، عيرون، قرنة شهوان - عين عار – بيت الككو، قنابة برمانا، كفرتيه، كفرعقاب.

13 في بعبدا: الدليبة (بلدية مستحدثة)، الشياح، العربانية، القلعة، الكنيسة، بتبيات (مستحدثة)، بتخنيه، تحويطة الغدير – الليلكي – المريجة، جورة أرصون، حارة الست، زندوقة (مستحدثة) برج البراجنة، عاريا.

11 في عاليه: أغميد، البساتين، القماطية، بحمدون، بخشتيه، بطلون، سرحمول، شملان، عين الرمانة، عين السيدة، كفرعميه.

10 بلديات في الشوف: الكنيسة، جدرا – وادي الزّينة، المختارة، حارة جندل، سرجبال، ضهر المغارة، عميق، عين الحور، مزرعة الضهر، بسابا.
في المقابل، يرى خبراء دستوريون أن التزكية أو الانسحاب أو المقاطعة، هي من أشكال التعبير الديمقراطي، كما أنّ قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، نصّ في المادة 19 على أنّه: "يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، و إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح، أو إذا أدى إلى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم، جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام".
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