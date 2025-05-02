جنبلاط في دمشق: التوترات الطائفية تقلقه

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كتبت" الاخبار": تحرّك النائب السابق يوم أمس نحو ، في محاولة للمساهمة في لملمة التوترات الطائفية المستمرة في ، والمواجهات العسكرية الدامية التي حصلت بين قوات من النظام السوري الجديد وأهالي مناطق جرمانا وصحنايا والسويداء وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى. التقى الرئيس السوري المؤقّت أحمد الذي دعاه إلى مائدة العشاء بحسب بيان الحزب التقدّمي .وبحسب المعلومات فإن اللقاء حصل بدعمٍ من التي كان جنبلاط قد أوفد إلى سفارتها في قبل يومين النائب لوضع السفير في الأجواء، وطلب دعم السعودية في مسعى للتهدئة بين جماعة الشرع والدروز السوريين. ونقل بيان الاشتراكي مواقف كل من الشرع وجنبلاط في اللقاء، ووصفها بأنها اتّسمت بالودّية والصراحة.ويسرّع جنبلاط من حركته للوصول إلى تهدئة، خصوصاً أن التوتر الطائفي على خلفية ما تعرّض له من اعتداءات على أيدي جماعات متطرفة وبعض مجموعات السوري وقيام مجهولين بحرق راية للدروز في ، دفع بمجموعة غوغائية إلى مهاجمة إمام جامع الشبانية الشيخ حسين طريق بلدة بعلشميه والاعتداء عليه وعلى عائلته، في حادث يعبّر عن مدى خطورة الاحتقان الطائفي.وسريعاً تحرّكت استخبارات وقبضت على المعتدين على الشيخ حمزة. لكنّ جنبلاط والأجهزة الأمنية قلقان من أن استمرار أعمال العنف الطائفي في سوريا وتأثيرها على لبنان. وبات واضحاً أن المزاج العام في طائفة الموحّدين الدروز في لبنان يتأثّر بما يحصل في سوريا مع استمرار أعمال العنف بحق الدروز والدخول العسكري والسياسي والإعلامي على خط التحريض، ما يضعف موقف جنبلاط، خصوصاً أن الانحياز الديني وأعمال العنف يدفعان بالمشايخ إلى التجاوب مع مواقف الشيخ موفق طريف، الأمر الذي ظهر في أكثر من مناسبة أخيراً من مناسبة 16 آذار إلى لقاء عبيه قبل يومين.