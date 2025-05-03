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لبنان

عشية الانتخابات البلدية... تعميم من وزيرة التربية

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:23
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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التعميم رقم 24/م/2025 الموجه الى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية حول اقفالها واستخدام عدد من ابنيتها كمراكز لاقلام الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية . ومما جاء فيه :
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فترة الاقفال:
اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التي ستعتمد مراكز للاقتراع من صباح السبت ولغاية مساء الاثنين.
حضور المدراء:
 وجوب حضور مدير المدرسة /الثانوية /المعهد، او من ينتدبه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت لاستقبال رؤساء الاقلام والكتبة والمستلزمات الانتخابية.
قرار التدريس يوم الاثنين: 
يترك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية اتخاذ القرار الملائم بشأن التدريس نهار الاثنين.
 
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