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لبنان
عشية الانتخابات البلدية... تعميم من وزيرة التربية
Lebanon 24
03-05-2025
|
00:23
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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التعميم رقم 24/م/2025 الموجه الى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية حول اقفالها واستخدام عدد من ابنيتها كمراكز لاقلام الاقتراع في
الانتخابات البلدية
والاختيارية . ومما جاء فيه :
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فترة الاقفال:
اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التي ستعتمد مراكز للاقتراع من صباح السبت ولغاية مساء الاثنين.
حضور المدراء:
وجوب حضور مدير المدرسة /الثانوية /المعهد، او من ينتدبه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت لاستقبال رؤساء الاقلام والكتبة والمستلزمات
الانتخابية
.
قرار التدريس يوم الاثنين:
يترك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية اتخاذ القرار الملائم بشأن التدريس نهار الاثنين.
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