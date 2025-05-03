عشية الانتخابات البلدية... تعميم من وزيرة التربية

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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التعميم رقم 24/م/2025 الموجه الى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية حول اقفالها واستخدام عدد من ابنيتها كمراكز لاقلام الاقتراع في والاختيارية . ومما جاء فيه :فترة الاقفال:اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التي ستعتمد مراكز للاقتراع من صباح السبت ولغاية مساء الاثنين.حضور المدراء:وجوب حضور مدير المدرسة /الثانوية /المعهد، او من ينتدبه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت لاستقبال رؤساء الاقلام والكتبة والمستلزمات .قرار التدريس يوم الاثنين:يترك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية اتخاذ القرار الملائم بشأن التدريس نهار الاثنين.