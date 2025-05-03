عشية الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية.. وزير الداخلية يشرف على التحضيرات الاخيرة

أشرف والبلديات من المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في ، على عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت بسلاسة فجر اليوم السبت بمواكبة من ، وذلك استعدادا لإنطلاق العملية في صباح يوم غد الأحد في الرابع من أيار.

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وتفقد الوزير عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة في سرايا بحضور محافظ .