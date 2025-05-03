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لبنان

عشية الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية.. وزير الداخلية يشرف على التحضيرات الاخيرة

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:46
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أشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، على عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت بسلاسة فجر اليوم السبت بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، وذلك استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظة جبل لبنان صباح يوم غد الأحد في الرابع من أيار.
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وتفقد الوزير الحجار عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة في سرايا بعبدا بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.
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