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لبنان

بيروت الاولى: "تعنت حزبي" يجعل المستحيل ممكنا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-05-2025 | 01:15
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تستمر عملية التفاوض في دائرة بيروت الأولى للوصول الى لائحة توافقية في الانتخابات الإختيارية، إلا أن المصادر المطلعة على المفاوضات أسفت لطريقة التعاطي التي يتعامل فيها أحد الأحزاب مع باقي المكونات السياسية والحزبية ، كونه يراهن على أنه من المستحيل أن يتكتل نواب المنطقة والأحزاب الباقية كـ"التيار" و"الكتائب" و"الطاشناق" مع بعضهم البعض بسبب بعض الخلافات السياسية. لكن المصدر ختم بالقول إن المستحيل ممكن أن يحصل إذا وصلت الأمور الى حائط مسدود ويحصل تحالف عريض بين جميع الأطراف يطيح بمخاتير "الحزب" الرافض لكل أنواع المرونة في التفاوض .
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المصدر: لبنان 24
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