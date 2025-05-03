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لبنان

الكتلة الشعبية توضح الكواليس: خداع ومناورة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-05-2025 | 01:30
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أشار مصدر مقرب من "الكتلة الشعبية" الى أن الإشكال الذي حصل بين رئيسة" الكتلة"  السيدة ميريام سكاف و"القوات اللبنانية" في زحلة وأدى الى فض التحالف،  مفتعل وأرادته القوات اللبنانية، والسبب هو أن أحد المقربين من النائب وليم طوق في بشري ترشح الى الإنتخابات البلدية ولم ينسحب، حينها أدركت القوات أن الإتفاق المستور الذي قرب الكتلة من القوات في زحلة لم ينفذ بإستمرار عدد من المرشحين في بشري ، فتم إفتعال إشكال كلامي مع الكتلة الشعبية ، وتم السير بلائحة قواتية صرف. المصدر لفت الى أن ما حصل هو عملية خداع ومناورة.
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المصدر: لبنان 24
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