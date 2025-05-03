الكتلة الشعبية توضح الكواليس: خداع ومناورة

أشار مصدر مقرب من "الكتلة الشعبية" الى أن الإشكال الذي حصل بين رئيسة" الكتلة" و" " في وأدى الى فض التحالف، مفتعل وأرادته القوات ، والسبب هو أن أحد المقربين من النائب في بشري ترشح الى الإنتخابات البلدية ولم ينسحب، حينها أدركت القوات أن الإتفاق المستور الذي قرب الكتلة من القوات في زحلة لم ينفذ بإستمرار عدد من المرشحين في بشري ، فتم إفتعال إشكال كلامي مع الكتلة الشعبية ، وتم السير بلائحة قواتية صرف. المصدر لفت الى أن ما حصل هو عملية خداع ومناورة.

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