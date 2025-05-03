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لبنان

وزيرة البيئة شاركت في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward في عمّان

Lebanon 24
03-05-2025 | 02:05
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شاركت وزيرة البيئة تمارا الزين، في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم من منظمة Expertise France وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر والدائري في منطقة جنوب المتوسط.
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أتت مشاركة الوزيرة الزين في هذا الحدث الإقليمي الرفيع المستوى لتؤكد التزام لبنان بتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد المستدام، ولتسهم في تعميق الحوار الإقليمي حول السياسات البيئية والاقتصادية المتكاملة. كما مثّلت هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات مع عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء من دول الجوار الجنوبي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة التي تواجهها المنطقة.
وقد شكّل الاجتماع محطة مهمة للبنان، إذ أجرَت الوزيرة الزين على هامش الفعالية سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير البيئة الأردني المهندس معاوية الردايدة، حيث جرى بحث سبل التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الإقليمي في القضايا البيئية المشتركة. كما التقت بالمدير العام لمنظمة Expertise France  السيد Jérémie Pellet وفريق عمله، حيث تم البحث في امكانية التعاون في مجال بعض الاصلاحات المزمع تنفيذها ضمن خطة عمل الوزارة.
وخلال الجلسة المغلقة المخصصة للحوار السياساتي بهدف تحويل تنفيذ المشروع نحو احتياجات كل دولة، عرضت  الدكتورة الزين لخطة عمل الوزارة من ناحية الإصلاحات البنيوية والإصلاحات القطاعية، ولطبيعة التحديات المرتبطة بالواقع اللبناني وتقلّص التمويل الدولي الذي أصبح في غالبيته على شكل قروض بينما يجب تحويل التمويل نحو منحٍ طالما أن لبنان ينتمي الى الفئة المتأثرة لا المؤثرة. كما لفتت النظر الى "ان الحرب الأخيرة على لبنان قد أثرت بشكل عميق على قدرة الدولة والمجتمع على ايلاء الأولوية للتحوّل الأخضر في ظل أزمات اقتصادية ومالية حادّة...".
وشارك في الفعالية أكثر من 180 ممثلًا عن الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمجتمع المدني، في إطار سعي مبادرة Green Forward إلى خلق منصة حوار إقليمي مستدامة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري وأخضر في منطقة المتوسط.
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