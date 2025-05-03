وزيرة البيئة شاركت في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward في عمّان

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شاركت وزيرة البيئة تمارا ، في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward التي عُقدت في العاصمة عمّان، بتنظيم من منظمة Expertise France وبتمويل من ، وذلك في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر والدائري في منطقة جنوب المتوسط.أتت مشاركة الزين في هذا الحدث الإقليمي الرفيع المستوى لتؤكد بتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد المستدام، ولتسهم في تعميق الحوار الإقليمي حول السياسات البيئية والاقتصادية المتكاملة. كما مثّلت هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات مع عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء من دول الجوار الجنوبي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة التي تواجهها المنطقة.وقد شكّل الاجتماع محطة مهمة للبنان، إذ أجرَت الوزيرة الزين على هامش الفعالية سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع المهندس ، حيث جرى بحث سبل التعاون وتعزيز في البيئية المشتركة. كما التقت بالمدير العام لمنظمة Expertise France السيد Jérémie Pellet وفريق عمله، حيث تم البحث في امكانية التعاون في مجال بعض الاصلاحات المزمع تنفيذها ضمن خطة عمل الوزارة.وخلال الجلسة المغلقة المخصصة للحوار السياساتي بهدف تحويل تنفيذ المشروع نحو احتياجات كل دولة، عرضت الدكتورة الزين لخطة عمل الوزارة من ناحية الإصلاحات البنيوية والإصلاحات القطاعية، ولطبيعة التحديات المرتبطة بالواقع اللبناني وتقلّص الذي أصبح في غالبيته على شكل قروض بينما يجب تحويل التمويل نحو منحٍ طالما أن لبنان ينتمي الى الفئة المتأثرة لا المؤثرة. كما لفتت النظر الى "ان الحرب الأخيرة على لبنان قد أثرت بشكل عميق على قدرة الدولة والمجتمع على ايلاء الأولوية للتحوّل الأخضر في ظل أزمات اقتصادية ومالية حادّة...".وشارك في الفعالية أكثر من 180 ممثلًا عن الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمجتمع المدني، في إطار سعي مبادرة Green Forward إلى خلق منصة حوار إقليمي مستدامة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري وأخضر في منطقة المتوسط.