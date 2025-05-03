سعرها ابتداء من 8 آلاف دولار.. سيارة لبنانية 100% بمواصفات عالمية قريبا في الأسواق (صور)

منذ عام 2022 وُضِع على خارطة البلدان المصنعة للسيارات الحديثة وتحديدا السيارات الكهربائية التي تعمل أيضا على الطاقة الشمسية من خلال مُبادرة فردية أطلقها المهندس الميكانيكي هشام حُسامي، فكانت سيارة "ليرة" باكورة هذا الحلم، لتتوالى بعدها الإنجازات من خلال تصنيع سيارة "ليرة " و"سكاي ليرة" وهي أول سيارة طائرة تُصنع في لبنان والعالم العربي إلى "ليرة باص" وهي وسيلة نقل جديدة سيتم تسييرها قريبا داخل مدينة ، إلى Lira Eco Sweep وهي مركبة كهربائية ذكية تعمل بالطاقة النظيفة وتُمثل حلا مبتكرا لتنظيف شوارع لبنان بفاعلية وكفاءة عالية.



وقد عمد حُسامي إلى تطوير سيارة "ليرة" الكهربائية، من حيث التصميم والهيكل والمحرّك بهدف بيعها في السوق اللبناني وتصديرها إلى الأسواق العربية والعالمية.

ويُعدد حُسامي عبر "" مواصفات سيارة "ليرة" الجديدة، مُشيرا إلى انها تتمتع بمحرّك كهربائي بقدرة 120 كيلوواط (ما يعادل حوالي 160 حصاناً)، يُعطي تسارعاً قوياً وقيادة ناعمة داخل المدن والطرق السريعة.



ومن مواصفاتها أيضا:

البطارية:

بطارية ليثيوم-أيون سعة 50 كيلوواط ساعة، تكفي لمدى يصل إلى 350 كلم في الشحنة الواحدة.



الألواح الشمسية:

مزودة بألواح شمسية عالية الكفاءة مدمجة على سقف السيارة، تتيح شحن البطارية جزئياً أثناء التوقف أو القيادة، وتوفر ما يصل إلى 15 كلم يومياً من الطاقة المجانية.



زمن الشحن:

شحن سريع: 0-80% خلال 30 دقيقة (DC).

شحن منزلي: شحن كامل خلال 6-8 ساعات (AC).



الهيكل والتصميم:

تصميم انسيابي حديث مع لمسات رياضية.

أضواء LED أمامية وخلفية.

عجلات الومنيوم مقاس 16 بوصة.

لون خارجي أحمر ميتاليك لامع مع شعارات "LIRA" بارزة.



المقصورة الداخلية والتكنولوجيا:

شاشة لمس مركزية بقياس 10 إنش مع نظام ترفيه ذكي يدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

نظام ملاحة متقدم.

كاميرا خلفية ورادارات للمساعدة في الركن.

عدادات رقمية بالكامل.

تكييف هواء ذكي.

مقاعد مريحة بتنجيد جلدي نباتي.



السلامة:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق .(ABS)

نظام الثبات الإلكتروني . (ESP)

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

نظام تحذير التصادم الأمامي ومساعد الفرملة الطارئة.



الفئة المستهدفة:

مناسبة للمدن والطرقات السريعة، وتستهدف الشباب والعائلات الصغيرة ومحبي السيارات المستدامة.



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ماذا عن سعرها؟

يُشير حُسامي إلى ان الأسعار تبدأ من 8 آلاف دولار وتصل لغاية الـ 12 ألف دولار، وذلك وفقا لمواصفات السيارة وقوة محركها وقوة البطارية.



رؤية المشروع

يؤكد حُسامي عبر "لبنان 24" ان "ليرة" تهدف إلى تصنيع سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، بتقنيات عالية الجودة وابتكار محلي، لتكون رمزًا للفخر الصناعي اللبناني"، ويقول: "نحن نؤمن أن لبنان، برغم التحديات، يمتلك الطاقات البشرية والعقول القادرة على منافسة كبرى الدول الصناعية، و"ليرة" ستكون الدليل الحي على ذلك، في وقت تتغافل فيه الدولة عن دورها الأساسي في دعم المشاريع الرائدة".

أهمية هذا المشروع

يُشدد حُسامي على ان "أهمية هذا المشروع تحفيز ، حيث يُعد مشروع "ليرة" نقطة انطلاق لصناعة السيارات في لبنان، وهي صناعة لم تكن حاضرة بشكل فعلي من قبل، وبالتالي تصنيع السيارة محليًا يعني خلق سلسلة صناعية تشمل: الإلكترونيات، البطاريات، تصميم الهيكل، البرمجة، الطلاء، التغليف، والتوزيع."



ويعتبر حُسامي ان "إنتاج سيارات محلية يُقلل من فاتورة الاستيراد السنوية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويُساهم في تعزيز الميزان التجاري"، لافتا إلى ان "السيارات الكهربائية من "ليرة" ستوفر بديلًا نظيفًا عن السيارات التقليدية، مما يُساهم في تقليل التلوث البيئي ولاحقا خفض كلفة النقل على المواطنين.



ويؤكد حُسامي ان "المشروع لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يشمل منظومة متكاملة من فرص العمل في عدة مجالات منها:

الوظائف الفنية والهندسية: في مصانع التجميع، الصيانة، الجودة، والبحث والتطوير.



التدريب والتعليم المهني: تأسيس معاهد تدريب متخصصة لتأهيل الشباب على تقنيات التصنيع والصيانة.



الخدمات المرافقة: مثل التسويق، المبيعات، النقل، التصميم الصناعي، البرمجة والتطوير التكنولوجي.



ويتوّقع ان يوفر هذا المشروع مئات فرص العمل المباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة عند التوسع الكامل.



ولفت حُسامي إلى انه "يسعى للمشاركة في المعارض الدولية وتصدير سيارات إلى الأسواق العربية والعالمية مع التركيز على الدول التي تدعم النقل الكهربائي مما يجعل من "ليرة" اسمًا لبنانيًا عالميًا في عالم السيارات".



ولفت إلى ان معرض "صُنع في لبنان" لعام 2025 الذي سيتم افتتاحه قريبا سيشهد مُشاركة غير مسبوقة تمثل قفزة نوعية في عالم الابتكار الوطني من خلال عرض "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية يتم تصنيعها بالكامل في لبنان والعالم العربي.

وشدد على ان "عرض السيارة الطائرة "سكاي ليرة" في هذا المعرض سيكون بمثابة إعلان ولادة مرحلة جديدة، يكون فيها لبنان ليس فقط مستهلكًا للتكنولوجيا، بل منتجًا ومصدرًا لها.



إذا "ليرة" ليست فقط سيارة أو مجرد مشروع صناعي بل رؤية نحو اقتصاد مزدهر وإثبات حقيقي أن اللبناني قادر على الإبداع والمُنافسة ودخول في مجال صناعة النقل الذكي والمُستدام، وأيضا رسالة أمل لكل شاب وصبية بأن لبنان، على الرغم من كل الصعوبات، قادر أن يكون مركزًا للابتكار والصناعة الحديثة.





