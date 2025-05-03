Advertisement

لبنان

في عكار.. ينشط بسرقة الدرّاجات الآلية وشعبة المعلومات توقفه

Lebanon 24
03-05-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1355143-638818625110693453.jpeg
Doc-P-1355143-638818625110693453.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود أحدهم في محلّة خريبة الجندي – عكار، ويُدعى:
Advertisement

ج. ح. (مواليد عام ۲۰۰۳، مكتوم القيد)
ينشط في عمليّات سرقة درّاجات آليّة، وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.

بتاريخ 28-٤-2025 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة على متن دراجة آليّة لون أحمر، تبيّن أنّها مسروقة، تم ضبطها.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّات سرقة درّاجات آليّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّرّاجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: سارق درّاجات آليّة في قبضة "المعلومات"
lebanon 24
03/05/2025 12:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آليّة في بدارو
lebanon 24
03/05/2025 12:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة نفذّت عدّة عمليات سرقة في ساحل المتن.. وشعبة المعلومات توقف اثنين في كمين محكم
lebanon 24
03/05/2025 12:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
في الدوير.. شعبة المعلومات توقِف منفّذ عملية سرقة من داخل أحد المنازل
lebanon 24
03/05/2025 12:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-05-03
04:57 | 2025-05-03
04:54 | 2025-05-03
04:53 | 2025-05-03
04:43 | 2025-05-03
04:32 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24