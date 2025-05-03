في منطقة الذوق.. "أنطوان" قُتل بطريقة مروّعة إثر كمين مدبّر

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استفاقت منطقة الذوق السبت على فاجعة مروّعة بعدما تبيّن أن الشاب أنطوان عاد، ابن بلدة والمقيم في الذوق، قُتل بطريقة مروّعة إثر كمين مدبّر مساء أمس في منطقة عمشيت، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، فان المغدور وهو صاحب محل لبيع الكهرباء وإكسسوارات السيارات، تلقى اتصالاً من مجهول طلب مساعدته بسبب عطل في سيارة، استجاب عاد للنداء كعادته، محاولاً تقديم ، ليقع ضحية كمين غادر حيث وُضعت على وجهه قماشة مبلّلة يُرجّح أنها كانت تحتوي على مادة مخدّرة، ما أدى إلى تسميمه وقتله خنقًا.التحقيقات لا تزال جارية من قبل القوى الأمنية لكشف ملابسات الحادثة وهوية الفاعلين.