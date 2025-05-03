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لبنان
في منطقة الذوق.. "أنطوان" قُتل بطريقة مروّعة إثر كمين مدبّر
Lebanon 24
03-05-2025
|
03:41
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استفاقت منطقة الذوق
صباح اليوم
السبت على فاجعة مروّعة بعدما تبيّن أن الشاب أنطوان عاد، ابن بلدة
جبيل
والمقيم في الذوق، قُتل بطريقة مروّعة إثر كمين مدبّر مساء أمس في منطقة عمشيت، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وفي التفاصيل، فان المغدور وهو صاحب محل لبيع الكهرباء وإكسسوارات السيارات، تلقى اتصالاً من مجهول طلب مساعدته بسبب عطل في سيارة، استجاب عاد للنداء كعادته، محاولاً تقديم
العون
، ليقع ضحية كمين غادر حيث وُضعت على وجهه قماشة مبلّلة يُرجّح أنها كانت تحتوي على مادة مخدّرة، ما أدى إلى تسميمه وقتله خنقًا.
التحقيقات لا تزال جارية من قبل القوى الأمنية لكشف ملابسات الحادثة وهوية الفاعلين.
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