Advertisement

لبنان

القوات الاسرائيلية تُطلق رشقات بإتجاه كفرشوبا.. ومحلقة مُعادية تهدد المزارعين في المجيدية

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1355170-638818682560257488.jpg
Doc-P-1355170-638818682560257488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت القوات الإسرائيلية في موقع "الرمثا" رشقات رشاشة بإتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، وفق ما الإادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

إلى ذلك قامت محلقة مُعادية مجهزة بمذياع يتهديد المزارعين في منطقة المجيدية وسهلها وطلبت منع استخدام الدراجات النارية. 
 
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية أطلقت ليلا رشقات رشاشة بإتجاه أطراف شبعا
lebanon 24
03/05/2025 14:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية في موقع "الرمثا" تطلق رشقات رشاشة بإتجاه أطراف بلدة كفرشوبا
lebanon 24
03/05/2025 14:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": رشقات رشاشة يطلقها العدو الإسرائيلي في هذه الاثناء باتجاه كفركلا
lebanon 24
03/05/2025 14:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يطلق رشقات نارية على دورية للوحدة الفرنسية التابعة لليونيفيل
lebanon 24
03/05/2025 14:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:15 | 2025-05-03
07:13 | 2025-05-03
07:02 | 2025-05-03
07:02 | 2025-05-03
06:57 | 2025-05-03
06:50 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24