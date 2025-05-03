القوات الاسرائيلية تُطلق رشقات بإتجاه كفرشوبا.. ومحلقة مُعادية تهدد المزارعين في المجيدية

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أطلقت القوات في موقع "الرمثا" رشقات رشاشة بإتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، وفق ما الإادت مندوبة " ".إلى ذلك قامت محلقة مُعادية مجهزة بمذياع يتهديد المزارعين في منطقة المجيدية وسهلها وطلبت منع استخدام الدراجات النارية.