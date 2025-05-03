قاسم: الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة

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قال لحزب الله، ، اليوم السبت، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع "، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب ولا علاقة له بالداخل اللبناني".وأوضح ، في حوار مع مجلة "اقتدار"، أن "مشروع التطبيع هدفه قتل القضية "، مضيفا: "سنعمل وفق مشروعنا الوطني في المحافظة على سيادة واستقلاله والتعاون مع الشركاء لنهضة البلاد وإعمار ما دمرته وإعادة أموال المودعين ومواجهة الفساد".وتابع: "الثابت هو المبادئ التي تأسّس عليها وأولوية المقاومة وكلّ الطرق لتحقيق الثوابت بالاستفادة مما حصل في معركتي الإسناد وأولي البأس قابلة للنقاش والتعديل بحسب نتائج التقويم".وأكد الامين العام لحزب الله، أن "المنطقة اليوم واقعة تحت الضغط والاستهداف من طاغوت الاستكبار أميركا وأداتها الإجرامية ".