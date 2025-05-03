Advertisement

لبنان

قاسم: الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1355173-638818685825606544.jpg
Doc-P-1355173-638818685825606544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم السبت، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
Advertisement

وأوضح قاسم، في حوار مع مجلة "اقتدار"، أن "مشروع التطبيع هدفه قتل القضية الفلسطينية"، مضيفا: "سنعمل وفق مشروعنا الوطني في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله والتعاون مع الشركاء لنهضة البلاد وإعمار ما دمرته إسرائيل وإعادة أموال المودعين ومواجهة الفساد".

وتابع: "الثابت هو المبادئ التي تأسّس عليها حزب الله وأولوية المقاومة وكلّ الطرق لتحقيق الثوابت بالاستفادة مما حصل في معركتي الإسناد وأولي البأس قابلة للنقاش والتعديل بحسب نتائج التقويم".

وأكد الامين العام لحزب الله، أن "المنطقة اليوم واقعة تحت الضغط والاستهداف من طاغوت الاستكبار أميركا وأداتها الإجرامية الكيان الإسرائيلي".
 
مواضيع ذات صلة
تسنيم عن الأمين العام لحزب الله: بمشروع المقاومة سنتجاوز التحديات ومشروع التطبيع هدفه قتل القضية الفلسطينية
lebanon 24
03/05/2025 14:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سنواجه التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري
lebanon 24
03/05/2025 14:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل عدو توسعيّ ومقاومتنا هي ردُّ فعل دفاعي وحق مشروع ويجب أن تستمر
lebanon 24
03/05/2025 14:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: المقاومة ستستمر رغم التحديات
lebanon 24
03/05/2025 14:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:15 | 2025-05-03
07:13 | 2025-05-03
07:02 | 2025-05-03
07:02 | 2025-05-03
06:57 | 2025-05-03
06:50 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24