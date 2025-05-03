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لبنان

أمطار متفرقة وبرق ورعد.. الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:32
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2600 متر وما فوق.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا فوق البحر المتوسط  ويستمر تأثيره حتى يوم بعد ظهر الأثنين  حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين  15 و25،  وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، يتحول الطقس تدريجيا خلال النهار إلى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة ليلاً على ارتفاع 2600 متر وما فوق. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2600 متر وما فوق. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل دون معدلاتها، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج خلال الفترة الصباحية على ارتفاع 2600 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر ويستقر مساء. الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 12 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 25 درجة، في الداخل من 9 إلى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.

- حال البحر: مائج .            حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA       أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,49      ساعة غروب الشمس: 19,22
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