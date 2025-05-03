السنيورة ينعى القصار: شخصية مميزة وقامة فريدة في مبادراتها الشجاعة

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اعتبر الرئيس أن " والعالم العربي خسرا برحيل الوزير السابق شخصية مميزة وقامة فريدة في مبادراتها الشجاعة وتألقها في العمل الاقتصادي والوطني الناجح الذي ميز لبنان".أضاف: "كان عدنان القصار نموذجا للمبادرة الفردية الناجحة والطموحة وقدوة في المثابرة والإنجاز الفردي والجماعي في عمله ومؤسساته، وشكّل قدوة للكثير من اللبنانيين الذين واكبوا عمله ونشاطه وإنجازاته، وأسهموا أيضاً في نهوض لبنان، وعملوا من اجل ازدهاره وبناء مؤسساته الاقتصادية".كما أشاد بما قام به عدنان القصار وقدّمه في مجال الخير العام ومساعدة المؤسسات الإنسانية والاجتماعية. "رحم الله الرجل المكافح والنشيط الذي حقق للبنان قيمة مضافة في العرب والعالم".