سلسلة توقيفات للجيش.. هذا ما تم اعلانه

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صدر عن – البيان الآتي:بتاريخ 2 / 5 /2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة مواطنين في بلدة صديقين – صور، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المواطنين: (ع.ع.)، (م.ع.)، (م.ه.)، (ح.ع.)، (م.ب.)، (ي.ع.)، لتورطهم في الإشكال وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدلهمية – المواطنَين (ب.ح) و(ح.س) والفلسطنيَّين (ع.ا) و(ع.ع) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.