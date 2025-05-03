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لبنان

سلسلة توقيفات للجيش.. هذا ما تم اعلانه

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:57
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 2 / 5 /2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة مواطنين في بلدة صديقين – صور، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطنين: (ع.ع.)، (م.ع.)، (م.ه.)، (ح.ع.)، (م.ب.)، (ي.ع.)، لتورطهم في الإشكال وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدلهمية – الشوف المواطنَين (ب.ح) و(ح.س) والفلسطنيَّين (ع.ا) و(ع.ع) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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