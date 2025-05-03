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لبنان

اتفاقية تعاون بين بلدية زحلة وTRIVALIS الفرنسية لتطوير الكفاءات في معالجة النفايات العضوية

Lebanon 24
03-05-2025 | 05:21
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وقع رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب مع الاتحاد العام لإدارة النفايات في مقاطعة فانديه الفرنسية «TRIVALIS»، الممثلة بالسيد أوليفي أندره، المدير العام للخدمات الفنية والابتكار، والجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة والبيئة«ALMEE» ، الممثلة بالدكتورة ريتا النجار، مديرة قسم إدارة النفايات والاقتصاد الدائري ، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة فيما بينهم وتطوير كفاءاتهم المتبادلة، لاسيما في مجال تسميد النفايات العضوية، وتنظيم وتخطيط إدارة النفايات المحلية.
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وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار مشروع "زحلة للإيكولوجيا وتدويرالنفايات العضوية"، الذي سينفذ بتمويل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» والوكالة الفرنسية للانتقال البيئي. «ADEME» 

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر بلدية زحلة الى جانب الخبراء الفرنسيين وخبراء جمعية «ALMEE» الذين قاموا بإعداد المشروع ، ممثلين عن جميع الجهات المعنية التي ساهمت في تصميم مركز معالجة النفايات الحالي في زحلة ، بما في ذلك مجلس الإنماء والإعمار، شركة«Liban Consult» ، والجهة المسؤولة عن إدارة المركز «MORES» الى جانب عضو مجلس بلدية زحلة بولين البلعة الزوقي التي كانت قد كلفت بالملف. 

وكان سبق التوقيع زيارة الى مطمر زحلة الصحي، حيث إطلع الحاضرون ميدانيا على الواقع الموجود حاليا في مطمر زحلة الصحي، حيث كانت بلدية زحلة قد أنشأت خطوطا للتسميد ساهمت في إدارة كميات القمح التي أحضرت من إهراءات مرفأ بيروت نتيجة لإنفجار آب العام ٢٠٢٠، والتي سيجري تطويرها في المرحلة المقبلة لاستيعاب كميات صناعية أكبر. 

علما أن توقيع الاتفاقية جاء بعد دعم تقني حصلت عليه بلدية زحلة من أجل إجتياز مرحلة الدراسة المقدمة، على أن يباشر في المرحلة المقبلة بتطوير خطوط التسميد المتوفرة حاليا في مطمر زحلة الصحي بما يتيح الإنتقال لتنفيذ مشروع ريادي يشمل نحو خمسين ألف نسمة كمرحلة أولى، بالإضافة الى تزويد بلدية زحلة بشاحنة مخصصة لجمع النفايات العضوية من المنازل، مع تأمين كافة المستوعبات لجمعها ومنع إختلاطها بتلك غير العضوية وغيرها من المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع.
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