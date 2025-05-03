بيان من عائلة أنطوان بيار عاد... ماذا جاء فيه؟

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صدر عن عائلة عاد البيان التالي:تتداول بعض التلفزيونية والمواقع الالكترونية المحلية أخباراً عارية عن الصحة، بما يتعلق بحادثة مقتل المغدور أنطوان عاد، نرجو توخي الحذر بنقل الأخبار، و إنتظار إنتهاء التحقيق من قبل الجهات المختصة لان الحادثة الأليمة ليست للمتاجرة ولا للسباقات الصحافية.