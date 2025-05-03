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لبنان

بيان من عائلة أنطوان بيار عاد... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 05:56
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صدر عن عائلة أنطوان بيار عاد البيان التالي:
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تتداول بعض المحطات التلفزيونية والمواقع الالكترونية المحلية أخباراً عارية عن الصحة، بما يتعلق بحادثة مقتل المغدور أنطوان بيار عاد، نرجو توخي الحذر بنقل الأخبار، و إنتظار إنتهاء التحقيق من قبل الجهات المختصة لان الحادثة الأليمة ليست للمتاجرة ولا للسباقات الصحافية.
 
 
 
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