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لبنان

عيسى الخوري يعلن البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:25
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أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.
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وأكد أنها الخطوة الأولى نحو: القضاء على الفساد، تسهيل معاملات القطاع الصناعي، تحسين انتاجية العمل الاداري ورقمنة الملفات.

واليكم رابط تقديم الطلبات:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021
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