عيسى الخوري يعلن البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة

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البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة بمساعدة برنامج الانمائي UNDP.وأكد أنها الخطوة الأولى نحو: على الفساد، تسهيل معاملات القطاع الصناعي، تحسين انتاجية العمل الاداري ورقمنة الملفات.واليكم رابط تقديم الطلبات:https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021