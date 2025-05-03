رضا شرح برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الاطباء في مستشفيي الزهراء والقديس جاورجيوس

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زار رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية وعضو والمرشح لمركز نقيب الأطباء البروفسور رائف رضا كلا من مستشفيي الزهراء والقديس جاورجيوس، واجتمع بالاطباء في مستشفى بحضور رئيس الدكتور وكذللك في مستشفى القديس جارجيوس بحضور رئيس اللجنة الطبية الدكتور انطوان ، شارحا "برنامجه الانتخابي الاصلاحي لنقابة الأطباء، خاصة ان يكون النقيب يتمتع بخبرة نقابية وان يكون مستقلا كي يستطيع تنفيذ مطالب الأطباء وأهمها رفع المعاش التقاعدي للأطباء و التأمين الصحي للأطباء وعائلاتهم بأفضل الخدمات وأقل التكاليف وابعاد الانتخابات عن التجاذبات السياسيه والطائفية، وكذلك موضوع زيادة التعرفة والكودات واجرة الطبيب وفصل الاتعاب، بالاضافة إلى موضوع الضمان الصحي للأطباء وإمكانية تعديلات قانونية لصالح الاطباء تدرس مع الزملاء النواب الاطباء، وكذلك تفعيل مراكز النقابة خارج ليتمكن الأطباء من المشاركة الفاعلة في الانتخابات بالتصويت الإلكتروني ورفض التشهير الاعلامي بالاطباء والدفاع عن أموال الاطباء المنهوبة في البنوك".وشدد على "ضرورة عدم حصر النقابة بالنقيب وإنما بمجلس النقابة مجتمعا وتطوير النظام الداخلي للنقابة ومنها إعاده النظر بمكتب الذي يصدر قرارات دون الرجوع إلى المجلس، وغيرها من المواد التي تتطلب تعديلات، والى النقاط الأخرى التي تهم الاطباء، وسلم نسخا من برنامجه الانتخابي الاصلاحي الى الأطباء، شاكرا للدكتورين بسام وشليطا حسن التنظيم والاستقبال بعدما تمنوا والأطباء للبروفسور رضا التوفيق والنجاح".