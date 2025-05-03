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لبنان

هكذا وقعت عصابة تبييض أموال بقضبة قوى الأمن... هل وقعتم ضحيّة اعمالهم؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:39
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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‎‎في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود عدّة شكاوى من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة.

وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.

بتاريخي 25و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:

– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجودون خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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