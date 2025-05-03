نداء للناخبين.. إقرأوا هذا الخبر

تسود حالة من التساؤلات بين المواطنين حول كيفية انتخاب أعضاء المجالس الاختيارية في البلدات والقرى، وذلك بمعزل عن اختيار المخاتير.

وللتوضيح، فإنه يجب على كل ناخب أن يضع أسماء المخاتير الذين يريدهم على ورقة منفصلة عن ورقة انتخاب .

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وفي الوقت نفسه، يجب وضع أسماء أعضاء الذين يريد المواطن انتخابهم على ذات ورقة المخاتير.

وعملياً، فإن هذه الآلية تسهل على المواطنين اختيار المخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية أيضاً، علماً أنه على المواطنين عدم استخدام عبارات مُبهمة أو كلمات غير مفهومة، مع الالتزام بضرورة عدم كتابة أي ألقاب مع أسماء المرشحين.