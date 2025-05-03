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لبنان

أبي المنى اتصل بشيوخ العقل في سوريا معزياً: ندعو الدول العربية والاسلامية والعالم لتحمّل المسؤولية

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:02
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اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالات بمشايخ العقل للطائفة في سوريا، في اطار المساعي المبذولة من قبله ومن قبل قيادات الطائفة، لاحتواء الموقف، ووقف التعديات والارتكابات بحق ابناء الطائفة في سوريا وانهاء مسلسل الصدامات والمواجهات بين ابناء الوطن الواحد.
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واذ تقدم الشيخ ابي المنى من المشايخ بالتعازي بشهداء الدفاع عن النفس والعرض والكرامة الذين استشهدوا في الاحداث الدامية التي وقعت في جرمانا والأشرفية وصحنايا والجبل، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل وعودة المختطفين الى منازلهم بسلامة، وضع سماحته شيوخ العقل في أجواء الجهود المبذولة، وخاصة مع الدول العربية والاسلامية المؤثرة في سوريا، وآخرها اللقاء الذي انعقد امس في دار الطائفة مع سفراء الدول العربية وتركيا المعتمدين في لبنان، لحث تلك الدول على تحمل مسؤولياتها تجاه اهلنا في مناطق الاحداث، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذه المحنة الكبيرة والمرحلة المصيرية، وتأمين سلامتهم وحمايتهم من الاخطار والمجازر وأعمال الترويع التي يخشى ان تتكرر.

وفي هذا السياق دان  الشيخ ابي المنى الاعتداءات التي نفذها العدو الاسرائيلي أخيرا، على أجزاء من الارض السورية، معتبرا ان هذا التدخّل الهجومي، من شأنه ان يعقد الامور ويزيد من تفاقم المشكلة.
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