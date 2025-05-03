أبي المنى اتصل بشيوخ العقل في سوريا معزياً: ندعو الدول العربية والاسلامية والعالم لتحمّل المسؤولية

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اجرى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور اتصالات بمشايخ العقل للطائفة في ، في اطار المساعي المبذولة من قبله ومن قبل قيادات الطائفة، لاحتواء الموقف، ووقف التعديات والارتكابات بحق ابناء الطائفة في سوريا وانهاء مسلسل الصدامات والمواجهات بين ابناء الوطن الواحد.واذ تقدم الشيخ ابي المنى من المشايخ بالتعازي بشهداء الدفاع عن النفس والعرض والكرامة الذين استشهدوا في الاحداث الدامية التي وقعت في جرمانا والأشرفية وصحنايا والجبل، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل وعودة المختطفين الى منازلهم بسلامة، وضع سماحته شيوخ العقل في أجواء الجهود المبذولة، وخاصة مع والاسلامية المؤثرة في سوريا، وآخرها اللقاء الذي انعقد امس الطائفة مع سفراء الدول العربية وتركيا المعتمدين في ، لحث تلك تحمل مسؤولياتها تجاه اهلنا في مناطق الاحداث، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذه المحنة الكبيرة والمرحلة المصيرية، وتأمين سلامتهم وحمايتهم من الاخطار والمجازر وأعمال الترويع التي يخشى ان تتكرر.وفي هذا السياق دان الشيخ ابي المنى الاعتداءات التي نفذها العدو الاسرائيلي أخيرا، على أجزاء من الارض ، معتبرا ان هذا التدخّل الهجومي، من شأنه ان يعقد الامور ويزيد من تفاقم المشكلة.