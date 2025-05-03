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لبنان

للناخبين.. إليكم هذا البيان من العلامة فضل الله

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:02
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توجه العلامة السيد علي فضل الله في بيان، بالدعوة إلى الناخبين في الانتخابات البلدية والاختيارية الى ان "يكون اختيارهم مبنيا على وعي ومسؤولية وان يضعوا أصواتهم في الموقع الصحيح الذي يعذرون فيه امام الله أولا وامام وطنهم من خلال التصويت للذين يملكون الكفاءة ونظافة الكف ويملكون رؤية واقعية ترتقي بقراهم ومدنهم بدلا من الاقتراع المبني على منطق عاطفي أو عصبوي  او عائلي او حسابات خاصة".
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وأكد ان "مناطقنا بحاجة إلى الكثير من العمل الجاد والأشخاص القادرين على تحمل هذه المسؤولية والنهوض بواقعهم". (الوكالة الوطنية)
 
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