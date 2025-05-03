شراء الأصوات... من 250 إلى 1000 دولار

ارتفعت الشكاوى في اليومين الماضيين من عملية "شراء الاصوات" قبيل موعد ، حيث دُفِعَ مقابل كلّ صوتٍ 250 دولاراً، و1000 دولار في بعض الأحيان.

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وأشارت مصادر الى أن أسعار شراء الأصوات قد ترتفع، مع اقتراب موعد الإنتخابات، وفي ساعات قبل الظهر من يوم الإقتراع وبعده.

ودعت المصادر القوى الأمنيّة إلى التنبّه من موضوع الرشاوى، وطالبت المواطنين بتوثيق هذه العمليّات المُخالفة للدستور.