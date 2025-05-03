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لبنان

شراء الأصوات... من 250 إلى 1000 دولار

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-05-2025 | 07:40
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ارتفعت الشكاوى في اليومين الماضيين من عملية "شراء الاصوات" قبيل موعد الانتخابات البلدية، حيث دُفِعَ مقابل كلّ صوتٍ 250 دولاراً، و1000 دولار في بعض الأحيان.
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وأشارت مصادر الى أن أسعار شراء الأصوات قد ترتفع، مع اقتراب موعد الإنتخابات، وفي ساعات قبل الظهر من يوم الإقتراع وبعده.
 
 
ودعت المصادر القوى الأمنيّة إلى التنبّه من موضوع الرشاوى، وطالبت المواطنين بتوثيق هذه العمليّات المُخالفة للدستور.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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