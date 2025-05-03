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لبنان

وزير الصحة زار مفتي طرابلس: تعزيز التعاون الصحي لخدمة أبناء الشمال

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:15
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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين على رأس وفد من مسؤولين في الوزارة، حيث تم التباحث في عدد من الملفات الصحية الهامة وواقع القطاع الصحي في طرابلس والشمال.
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وفي تصريح له، قال الوزير ناصر الدين: "طرابلس مدينة غالية ولها رمزية كبيرة في الوطن، وهي بحاجة كبيرة لرعاية الدولة. زيارتنا للمفتي هي لأخذ البركة في دخولنا إلى طرابلس".

وأكد أن "جولتهم الميدانية لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية تهدف إلى الاطلاع على واقع الخدمات الصحية"، مشددا على "ضرورة دعم المستشفيات الحكومية، وهو ما سيكون محور اهتمام الزيارة والخطوات القادمة".
(الوكالة الوطنية)
 
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