وزير الصحة زار مفتي طرابلس: تعزيز التعاون الصحي لخدمة أبناء الشمال

Advertisement

استقبل مفتي والشمال ، الدكتور ركان على رأس وفد من مسؤولين في الوزارة، حيث تم التباحث في عدد من الملفات الصحية الهامة وواقع القطاع الصحي في طرابلس والشمال.وفي تصريح له، قال الوزير ناصر الدين: "طرابلس مدينة غالية ولها رمزية كبيرة في الوطن، وهي بحاجة كبيرة لرعاية الدولة. زيارتنا للمفتي هي لأخذ البركة في دخولنا إلى طرابلس".وأكد أن "جولتهم الميدانية لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية تهدف إلى الاطلاع على واقع "، مشددا على "ضرورة دعم ، وهو ما سيكون محور اهتمام الزيارة والخطوات ".(الوكالة الوطنية)