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لبنان

إعتصام أمام السرايا الحكومية في زغرتا

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:56
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نفذ عدد من أهالي زغرتا والمخاتير اعتصاماً أمام السرايا الحكومية، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتخفيض عدد المخاتير في المنطقة. 
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