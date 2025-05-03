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لبنان

إنهيار جزء من مبنى في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"،عن إنهيار جزء من مبنى في الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قد تضرّر جراء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت المنطقة.
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