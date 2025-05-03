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لبنان

بعد قصف إسرائيل لسوريا... هذا ما أعلنه "حزب الله"

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:07
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صدر عن "حزب الله" البيان التالي:
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يُدين حزب الله العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها.‏

إن هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة.‏

إننا في حزب الله إذ نُشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة. نُعرب عن ‏ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة، وندعو المجتمع ‏الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها.‏
 
 
 
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